Sabaudia: la banda dell'Artiglieria Controerei nel suo repertorio inserisce "Sofia" di Alvaro Soler

Un omaggio ad Ennio Morricone ma anche medley delle canzoni di Renato Zero, Mina, Queen, Abba e Coldplay. Davvero un programma per tutti i gusti quello proposto dalla banda dell’Artiglieria Contraoerei che, come ormai da tradizione, si è esibita in piazza del Comune, a Sabaudia, per salutare l’inizio dell’estate, in occasione del festival della musica, alla presenza del generale Antonello Messenio Zanitti, comandante del Comaca e di molte altre autorità civili e militari. Il pubblico si è lasciato trascinare dalla musica soprattutto quando, al termine del concerto, prima di salutare la platea con l’inno nazionale, la banda, diretta dal maestro Pasquale Casertano, ha stupito tutti eseguendo il tormentone “Sofia” di Alvaro Soler. Una scelta divertente e simpatica apprezzata da tutti e, soprattutto dai più giovani. D’altronde i musicisti militari non sono nuovi ad esibizioni di questo tipo. Due anni fa eseguirono, sempre in piazza a Sabaudia, la loro versione di Occidentali’s Karma di Francesco Gabbani.



