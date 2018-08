Sezze, ubriaco arrestato dai Carabinieri. Fenomeno in aumento in centro

di Alessandro Mattei

Un cittadino albanese di 39 anni, K. G. le sue iniziali, ieri sera è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo vagava ubriaco su via Fanfara mano nella mano con uno dei suoi bimbi di 2 anni. Un militare in borghese lo ha fermato per chiedergli di stare attento al piccolo ma l'uomo si è scagliato contro il carabiniere ferendolo. La scena è avvenuta in presenza di molti cittadini e del sindaco Sergio Di Raimo fermatosi per verificare l'accaduto ma sopratutto alla presenza del piccolo in lacrime. Tempestivo l'intervento dei Carabinieri di Sezze che hanno bloccato e arrestato l'albanese il quale è stato poi visitato e medicato dai sanitari del 118. Per lui questa mattina ci sarà il rito direttissimo mentre della sua numerosa famiglia che risiede in centro storico si occuperanno i servizi sociali. Sempre nella tarda serata di ieri un altro intervento del 118 per un rumeno ubriaco per strada, accasciato davanto un ingresso di una abitazione. Il fenomeno degli ubriachi a Sezze è ben noto alle autorità locali, ne ha parlato anche ultimamente il comandante della Polizia Locale, Lidano Caldarozzi, nella relazione del nuovo progetto di videosorveglianza presentato, definendo la situazione "seria e necessaria di azioni di prevenzione". Tale fenomeno è collegato ad altre problematiche esistenti: affitti in nero non censiti, lavoro sommerso, droga e casi prostituzione in centro. La commissione consiliare permanente Servizi Sociali, presieduta dal consigliere comunale Mauro Calvano, dovrebbe analizzare il problema e dare linee guida per affrontare le situazioni di emergenza. Le segnalazioni ai servizi sociali infatti ci sono ma spesso non vengono nemmeno considerate.

Venerdì 10 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:50



