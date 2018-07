Sabaudia: torna "Moda Media", giornalisti in passerella per raccogliere fondi per la Croce Azzura

Dopo 6 anni di assenza, sabato 28 luglio, a partire dalle 21.30, in piazza del Comune, a Sabaudia, torna "Moda Media, giornalisti in passerella", la sfilata di moda che vede protagonisti i giornalisti pontini, ideata da Ebe Pierini e organizzata dal Comune di Sabaudia in collaborazione con la sezione di Latina dell’Assostampa Romana. L’ultima edizione si tenne infatti nel 2011. A sfilare in passerella, in questa 7^ edizione, i giornalisti e le giornaliste pontine, che per una notte lasceranno la vita di redazione per gettare una goccia nel mare della solidarietà.



Moda Media, infatti, è nata con l’intento di raccogliere contributi per scopi umanitari. In particolare quest’anno verranno raccolti fondi a favore della Croce Azzurra di Sabaudia per l’acquisto di materiali di bordo per le autoambulanze. Moda Media 2018 gode del patrocinio del Comune di Sabaudia e della Pro Loco di Sabaudia. I giornalisti-modelli indosseranno un abito a tema, t-shirt con logo della manifestazione che poi saranno messe in vendita per raccogliere ulteriori fondi, gli abiti da sera della stilista Francesca Cimini e gli abiti da sposi e cerimonia de “L’Angolo degli Sposi” di Borgo Vodice. Le acconciature saranno affidate ad “Hair Style” di Rosa Pastore. Il trucco sarà opera di “Estetica Ester” di Ester De Bellis. Le composizioni floreali e i bouquet delle giornaliste sono frutto dell'estro e della fantasia di Angelo Pilati di “Mama non Mama”. Ci sarà spazio anche per le fantasie di palloncini di Piera Pippa e del suo “Gallery Party Eventi”.



Le coreografie della sfilata sono affidate all'esperienza ed alla professionalità di Giuseppe Racioppi che guida giornalisti e giornaliste nelle varie uscite fin dalla prima edizione. Ospiti della serata i Big Soul Mama, gruppo gospel e soul di Latina diretto da Roberto Del Monte. I biglietti per assistere alla serata sono disponibili presso la Pro Loco di Sabaudia dietro versamento di un contributo volontario minimo di 5 euro. L’intero incasso sarà devoluto alla raccolta in favore della Croce Azzurra.

