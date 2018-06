Ennesimo incendio nel quartiere Isonzo: due utilitarie carbonizzate nella notte

di Giuseppe Baratta

LATINA - Fiamme e fumo acre. È stata molto movimentata la notte scorsa per gli abitanti del quartiere R6 che sono stati svegliati intorno alle 2 dalle sirene dei vigili del fuoco: gli specialisti del 115 sono intervenuti per spegnere l’ennesimo rogo nel quartiere Isonzo.

Stavolta gli automezzi distrutti sono stati due: le utilitarie erano parcheggiate in via San Tommaso d’Aquino a pochi passi dal distributore Eni di via Isonzo. Non è la prima volta che nel quadrilatero compreso tra via Priverno, via Pontinia, via Aprilia e via Isonzo accadono “improvvise combustioni” di auto e scooter, roghi che si concentrano sempre nella notte.

Domenica 24 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:40



