Sabaudia: torna la Ciclonatura, 25 chilometri tra laghi, dune, mare e foresta

di Ebe Pierini

È giunta quest’anno alla sua 35^ edizione la celebre “Ciclonatura”, la manifestazione che si svolge tra le bellezze di Sabaudia e del Parco Nazionale del Circeo. Si tratta di un evento che, ogni anno, vede la partecipazione di oltre 1.500 persone che, in sella alle loro biciclette, partono dalla piazza del Comune, costeggiano i laghi costieri, il mare, le dune ed entrano nella foresta. In località Cerasella, immersi nel bosco, prima sosta ristoro. Poi la marcia su due ruote prosegue fino al centro visitatori del Parco Nazionale del Circeo dove verrà servita pasta calda per tutti i partecipanti. Una passeggiata in bicicletta di 25 chilometri all’insegna dell’allegria e della natura. L’attesissimo appuntamento è organizzato dalla Pro Loco di Sabaudia e dalla locale Avis con il patrocinio del Comune di Sabaudia e del Parco Nazionale del Circeo e la collaborazione della Croce Azzurra di Sabaudia. La partenza è prevista per le 9.30 da piazza del Comune e l’arrivo è stimato per le 12.30 presso il centro visitatori del Parco. La quota di iscrizione è di 5 euro e comprende maglietta e due ristori, bevande, assistenza medica e meccanica, nonché la partecipazione al sorteggio dei premi offerti. Ci si può iscrivere anche domani, dalle 7.30 alle 9 sul luogo di partenza. Gli utili della manifestazione saranno devoluti in beneficenza alla comunità del Kenya tramite una suora di Sabaudia, Zita Mazzucco.

Sabato 26 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:33



© RIPRODUZIONE RISERVATA