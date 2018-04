Arrestato dalla Guardia di Finanza di Bologna un uomo di Latina che emetteva false fideiussioni

di Ebe Pierini

I finanzieri del comando provinciale di Bologna, al termine di una lunga indagine durata quasi due anni, hanno arrestato un quarantacinquenne di Latina, residente a Cassino, che aveva ideato, organizzato e promosso un’associazione per delinquere dedita all’emissione di false fideiussioni senza disporre delle previste autorizzazioni ed in carenza delle coperture finanziarie per far fronte alle stesse. Le Fiamme Gialle di Bologna hanno proceduto al blocco di tutti i rapporti bancari intestati all’uomo e delle relative possidenze immobiliari e mobiliari, tra cui un’imbarcazione di circa 10 metri ormeggiata nel porto di Gaeta, per un valore complessivo di circa 500 mila euro. L’arrestato era amministratore di fatto del Consorzio Italia Fidi bolognese che operava su tutto il territorio nazionale attraverso una fitta rete di broker. In 3 anni era riuscito a piazzare sul mercato false polizze fideiussorie per circa 20 milioni di euro a danno di soggetti privati ed enti pubblici. Le indagini svolte dai militari del nucleo di polizia economico finanziaria, guidato dal colonnello Luca Torzani, hanno permesso di comprendere come operava l’organizzazione criminale. I potenziali clienti venivano attirati mediante pubblicità sul web o procacciati attraverso una rete di broker compiacenti operanti sull’intero territorio nazionale. In precedenza era stato assicurato alla giustizia anche l’amministratore di diritto del Confidi, un cinquantanovenne già destinatario di un provvedimento di cattura e rintracciato a Napoli dopo circa 6 mesi di ricerche.

Venerd├Č 20 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:26



© RIPRODUZIONE RISERVATA