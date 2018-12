Nuovo asfalto in via Botticelli: a Latina strada chiusa tre giorni per lavori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Era una delle strade peggio ridotte del capoluogo: da questa mattina all'alba è chiusa via Botticelli per consentire i lavori di asfaltatura. La situazione era ormai drammatica con buche profonde una ventina di centimetri e rattoppi che resistevano lo spazio di qualche settimana. A novembre la Giunta aveva approvato una variazione di bilancio stanziando le somme necessarie per questi lavori urgenti su proposta dell'assessore ai Lavori Pubblici e al Decoro Emilio Ranieri. I lavori costeranno circa 80 mila euro.Una curiosità: il cartello che annuncia la chiusura per lavori è stato evidentemente riciclato e indica come date dei due giorni di chiusura dal 27 settembre al 29 settembre. In realtà la strada resterà chiusa tre giorni, dunque da oggi mercoledi 12 dicembre, fino a tutto venerdì, 15 dicembre. La scuola era stata informata dal Comune, anche se l'ordinanza firmata lunedì che stabilisce date e orari di chiusura di via Botticelli non è ancora stata pubblicata sull'albo pretorio comunale.