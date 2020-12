LA SITUAZIONE

Inizia la discesa di contagi anche in provincia, dopo i 149 casi di venerdì, il bollettino di ieri ne riporta 122 distribuiti in 19 comuni pontini. Non cala però il numero dei decessi, che resta altissimo sul territorio come confermano le sette vittime delle ultime 24 ore. A perdere la vita a causa del covid sono stati sei uomini e una donna, due residenti a Cisterna, uno a Gaeta, uno a Terracina, uno a Formia e l'ultima a Minturno. Il più anziano, residente nel capoluogo, aveva 98 anni, il più giovane 72, era originario di Cisterna ed era ricoverato in ospedale dai primi giorni di novembre. Qualcuno di loro aveva patologie polmonari pregresse o cardiopatie che hanno aggravato il quadro clinico generale dopo l'infezione, altri però, nonostante alcuni problemi di salute, avrebbero potuto vivere ancora se non fosse sopraggiunto il virus. Il totale dei pazienti deceduti arriva ora a quota 172 da marzo ad oggi, ma si tratta di un dato che tiene conto solo dei cittadini pontini e non di pazienti provenienti da fuori provincia ma in carico alla Asl di Latina.

I NUMERI

Restando ai numeri, se il mese di novembre si era chiuso con il drammatico record di 95 morti, nei primi cinque giorni di dicembre se ne contano sul territorio già 22. Nella città di Latina il numero più elevato di vittime: 36. Sono invece 24 fino ad ora nel comune di Aprilia, 20 a Terracina, 17 a Fondi, 13 a Cisterna, 11 a Itri, per restare solo ai comuni che hanno registrato maggiori casi e maggiori decessi. La nota rincuorante del bollettino reso noto dalla Asl è ancora relativa ai guariti, per il secondo giorno consecutivo superiori al numero dei nuovi positivi: 173 rispetto a 122. In totale, dall'inizio della pandemia ad oggi, sono 3.260 i cittadini che si sono negativizzati su un totale di 10.619 contagiati. Mentre l'indice di prevalenza medio continua a salire attestandosi ora a quota 184,60, gli attuali positivi cominciano per la prima volta a scendere: sono 7.187 rispetto ai 7.245 del giorno precedente e, di questi, 7.058 sono seguiti nel loro domicilio e 129 ricoverati nelle strutture ospedaliere.

LA MAPPA

Il maggior numero di contagiati resta nei comuni di Latina (con 1645 positivi di cui 31 ricoverati), Aprilia (con 1.159 positivi e 19 ricoverati), Terracina (con 746 casi attuali e 15 ricoveri), Fondi (rispettivamente con 452 e 8), Cisterna (435 e 11). In tutto il Lazio continua la lenta discesa della curva e anche ieri la regione si è attestata su 1.783 nuovi casi su 21mila tamponi complessivi e un record di guariti: 2.109 in 24 ore. Ma ancora non basta e, in vista delle festività natalizie, è importante non abbassare mai l'attenzione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

