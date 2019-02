Nuova unità di ricerca e soccorso della Guardia costiera sull'isola Ponza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Visita al comando della guardia costiera di Ponza del direttore marittimo del Lazio Vincenzo Leone, accompagnato dal capo del compartimento marittimo di Gaeta Andrea Vaiardi .La visita al Comando di Ponza oltre ad avere come obiettivo l’incontro con il personale che giornalmente svolge servizio presso l’isola è stato anche quello di verificare le condizioni logistiche strutturali propedeutiche al prossimo rischieramento di una nuova unità "Sar" (Search and rescue, letteralmente ricerca e soccorso) del corpo presso quella sede.Il comandante regionale ha evidenziato che: «Il rischieramento della nuova unità Sar consentirà al comando dell’isola di Ponza di poter rispondere in maniera sempre più performante alle esigenze connesse con le emergenze in mare soprattutto durante il periodo estivo, ma il potenziamento del comparto navale presso l’isola, non può prescindere da un altrettanto doveroso, necessario e ineludibile adeguamento della struttura logistica dell’ufficio locale marittimo attraverso il reperimento di nuovi locali, per consentire di continuare a svolgere il servizio per la collettività dell’isola in situazioni di logistica in linea con gli standard di corretto impiego dei personale».