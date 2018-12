Nuova protesta al Classico di Latina, gli studenti minacciano l'occupazione

Gli studenti del Liceo Classico di Latina si sono riuniti questo pomeriggio davanti all'ingresso in viale Mazzini e minacciano di occupare la scuola. La decisione è stata presa dopo la protesta di ieri - quando sono rimasti in cortile rifiutandosi di rientrare in classe - culminata con la minaccia di una denuncia da parte della dirigente e con l'arrivo degli agenti della Digos. Non è servito il confronto di questa mattina tra la preside e i ragazzi nell'Aula Magna.



Gli studenti protestano per la decisione della dirigente di proporre l'accorpamento del Liceo Classico con l'Istituto tecnico Vittorio Veneto, malgrado il parere contrario di professori, sindacati e degli stessi studenti che nelle due scuole hanno raccolto circa mille firme.