Nuova pista ciclabile collegherà piazza del Popolo al palazzetto e alla Corradini: ok del Consiglio

Modifica del Piano Triennale Opere Pubbliche, il consiglio comunale di Latina ha approvato la proposta di delibera illustrata dall'assessore ai Lavori Pubblici, Emilio Ranieri che riguarda due nuove opere pubbliche.La prima variazione riguarda una nuova ciclabile che collegherà piazza del Popolo alla pista ciclabile di via del Lido lungo un nuovo tracciato che percorrerà viale Italia, via dei Mille, costeggiando il palazzetto dello Sport, via Amaseno, raggiungendo la scuola Corradini e svoltando nel parco affacciato sul Latina Fiori e da lì, lungo via Bachelet e via Nallo Mazzocchi Alemanni andrà a ricollegarsi con la ciclabile di via del Lido. Per realizzarla il Comune ha ottenuto un mutuo a tasso zero di 484 mila euro.La seconda variazione riguarda la realizzazione di un parcheggio a Parco San Marco, in un'area prospiciente via Michelangelo. E' un progetto progetto da 260 mila euro, finanziato con un contributo regionale e con fondi comunali per 80 mila euro. E' un vecchio progetto che è stato attualizzato e garantirà nuovi parcheggi a servizio dell'Ospedale Goretti.Alla fine della discussione il consiglio ha approvato la variazione del Programma Triennale opere pubbliche con 16 voti favorevoli di Lbc. Cinque gli astenuti nelle fila dell'opposizione.