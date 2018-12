Movida violenta a Latina, due ragazzini picchiati da coetanei finiscono in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Indaga la Squadra Mobile sull'ultima aggressione avvenuta in piazza San Marco a Latina. Stesso luogo di altri episodi violenti avvenuti negli ultimi mesi, sempre di sabato sera quando i giardini davanti alla Cattedrale si riempiono di ragazzini. Particolarmente brutale l'ultimo, avvenuto la sera del primo dicembre. Un ragazzino di 14 anni che frequenta la terza media di un istituto comprensivo del capoluogo è stato picchiato per aver "osato" scambiare qualche parola con una coetanea. E' stato colpito più volte e buttato a terra. In suo aiuto è accorso il fratello ma anche lui è stato picchiato. Sul posto sono intervenuti gli agenti di una Volante e i sanitari del 118. I due ragazzini, portati al Goretti, sono stati dimessi la domenica con una prognosi di 30 giorni. Sono in corso accertamenti per individuare gli autori dell'aggressione e capire si tratti sempre della stessa banda che spadroneggia in piazza San Marco.