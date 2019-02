Nuoto: poker di ori per Matteo Ciampi al meeting "Emmedue" di Campobasso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trasferta molisana da applausi per il nuotatore di Latina Matteo Ciampi. A Campobasso, che ha ospitato la nona edizione del meeting nazionale in vasca corta “Emmedue”, sono arrivate altre due medaglie d’oro, una sui 200 stile libero, la sua distanza preferita, in cui ha chiuso con il tempo di 1’47”49, e l'altra sui 50 farfalla (25”38), che si aggiungono al double vincente conquistato nella giornata di sabato nei 50 dorso (25”97) e nei 100 farfalla (55”45). Un poker di successi che certificano sempre di più la crescita tecnica e la voglia famelica di vittoria del 22enne talento dell’Esercito-Nuoto Livorno, che ora si prepara alla 2^ tappa del Grand Prix d’Inverno – VIII trofeo “Città di Milano” in vasca lunga, che si terrà dal 1° al 3 marzo e dove l’atleta latinense gareggerà nei 200 e 400 stile libero. Poi l’Open di Madrid a metà mese, gustoso antipasto pre-Assoluti primaverili di inizio aprile a Riccione, decisivi per le qualifiche ai Mondiali di Gwangju in Corea del Sud, in programma dal 12 al 28 luglio.