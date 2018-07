Nuoto, ora è ufficiale: Matteo Ciampi in azzurro agli Europei di Glasgow

Era nell’aria da tempo ed è arrivata la conferma ufficiale. Matteo Ciampi, il ragazzo di Latina in forza all’Esercito, farà parte della squadra che parteciperà ai 34esimi campionati europei di nuoto in programma a Glasgow, Edimburgo e al Lago Loch Lomond dal 3 al 12 agosto. Le gare di nuoto sono in programma dal 3 al 9 al Tollcross International Swimming Centre.



Lo staff tecnico guidato dal direttore tecnico Cesare Butini ha inserito Ciampi sui 200 stile libero e nella staffetta 4x200 che ha vinto i Giochi del Mediterraneo poco più di un mese fa. Proprio nella staffetta scenderà in vasca domenica, lunedì la gara individuale. Nella squadra azzurra, fra gli altri, “mostri sacri” come Federica Pellegrini e Gregorio Paltrinieri.



Martedì 31 Luglio 2018



