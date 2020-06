Numerosi diportisti e bagnanti soccorsi nel Golfo dalla Guardia Costiera

Numerosi interventi a tutela della balneazione e della sicurezza della navigazione sono stati effettuati dalla Guardia Costiera lungo il litorale del sud pontino. A Gaeta una motovedetta della Capitaneria, intervenuta con un elicottero della Guardia di Finanza, ha prestato soccorso ad un bagnante in gravi difficoltà nella zona delle Scissure. Nelle acque di Serapo, inoltre, le motovedette hanno prestato assistenza ad una unità da diporto con quattro persone a bordo (un adulto e tre bambini) e il motore in avaria e a due piccoli natanti. Un’altra motovedetta ha operato invece, in località Torre Viola per soccorrere due persone in difficoltà su una canoa e un altro bagnante su un materassino. A Ponza è stato soccorso, con l’ausilio del personale sanitario del 118, un bagnante con spalla fratturata e a Terracina è stato tratto in salvo un canoista in balia della forte corrente. Infine sono stati sanzionati due diportisti, sorpresi a navigare nelle acque del Golfo senza avere a bordo i documenti dell’unità da diporto.

Vedi anche»​ Sud pontino, niente rincari al mare: «Non speculiamo sulla pandemia». La nuova organizzazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA