Notte dei licei al Classico di Latina, ecco dove seguirla on line

Si tiene oggi la notte dei licei anche Latina, il Classico Alighieri presenta un programma ispirato a Dante e non solo, dal titolo "L'amor che move il sole e l'altre stelle". Dalle 16 alle 16:20 dopo l'inno della Nnlc ci saranno i saluti del rappresentante del Ministero dell’’Istruzione e a seguire lettura della poesia del candidato vincitore del concorso di scrittura creativa, i saluti del Dirigente Scolastico Eleonora Lofrese

Dalle 16.20 alle 19.45 sono diversi gli spunt di approfondimento tra cui Perché il Classico? O meglio: perché l’uomo? Eseguito da G. Rosiello- L’esilio: una testimonianza di Dante e del giovane Pertini, rifugiato politico in Francia durante la dittatura - Esibizione al pianoforte del brano “Experience” di Einaudi eseguito da L. Pagliaro - Poesia concorso scrittura creativa “Fiorire” di P. Marcelli - Poesia concorso scrittura creativa “Riemergi” di S. Vitelli - Poesia concorso scrittura creativa “Tra gli smarriti muri” di F. Musti - Esibizione canora del brano “The Chain” dei Fletwood Mac eseguita da C. Cardarello e G. Bianchi - Cantami o diva del Pelide Achille… che con amore al fin combatteo - Tra rielaborazioni e nuove traduzioni: Dante negli autori stranieri - Esibizione al pianoforte del brano “Gnossienne n.1” di E. Satie eseguita da L. Pagliaro - Lettura interpretativa della poesia “Sulla Primavera” di B.Brecht eseguita da L. Chianese - La Commedia: il film - Dante nella cultura orientale: il Manga - Esibizione al pianoforte del brano “Gnossienne n.3” di E. Satie eseguita da L. Pagliaro- Lettura interpretativa Canto XXVI dell’Inferno eseguita da L. Ceccherelli - Esibizione canora del brano “Dante Freestyle” eseguito da Eiten e Yama - I filosofi a lezione da Dante: Aristotele e Galilei - Esibizione alla chitarra del brano “Mi fido di te” di Jovanotti eseguito da Antonella Paciolla - Lettura in metrica con accompagnamento musicale del Carme 51, 72 e 101 di Catullo eseguita da R. Lipani e G. Sposito - Esibizione al pianoforte del brano “Gymnopedie n.1” di E. Satie eseguito da P. Marcelli - Lettura interpretativa delle poesie “La vita è un’isola” di K. Gibran eseguita da M. Di Carlo - Video con rappresentazioni grafiche e libere interpretazioni sul Sommo Poeta - Esibizione musicale di un mashup di “Cardigan”, “August” e “Betty” di T. Swift eseguita da L. M. Caschera e M. N. Malandrucco - La “divina scienza” - Esibizione canora del brano “My Heart Will Go On” di C. Dion eseguita da M. Da Roma - Le “Perle di Dante” - Esibizione al pianoforte del brano “Preludio n.1 in Do Maggiore” di Bach eseguita da L. Pagliaro - Lettura interpretativa del brano “La Libertà” di G. Gaber eseguita da M. Di Carlo - A Riveder le Stelle - Poesia concorso scrittura creativa “Labirinto di un’anima” di A. Ludovisi e C. Carlesimo - Poesia concorso scrittura creativa “De αναρχία” di A. Fioroni - Poesia concorso scrittura creativa “Resiliens” di S. Argiolas - Poesia concorso scrittura creativa “Virtù non è” di L. Quadu

Nell'ultimo quarto d'ora, fino alle 20 Lettura in lingua e traduzione del brano conclusivo NNLC “Museo, Ero e Leandro” vv. 232 – 250 (ed. H. Faber) (trad, di F. Paduano)  Ringraziamenti, saluti e chiusura Organizzazione dell’evento, con la collaborazione di docenti ed alunni dell’Istituzione Scolastica, a cura della Referente Roberta Catonio.

