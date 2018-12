Notte di Natale di fuoco: incendio in un appartamento di Scauri

Tanta paura nella notte di Natale alle palazzine antistanti l'ex Vic, a pochi metri dalla stazione ferroviaria di Minturno-Scauri, a causa di un incendio sviluppatosi in un appartamento sito al terzo piano. E' quanto accaduto ieri sera dopo le 22. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Castelforte e Gaeta.



Fortunatamente non ci sono state persone coinvolte. Al solo scopo precauzionale, a causa del fumo denso, è stata evacauta una donna anziana disabile dall'appartamente adiacente e affidata alle cure dei sanitari.



Dai primi rilievi, sembra che le fiamme siano scaturite in maniera accidentale, provocando danni ingenti all'appartamento. © RIPRODUZIONE RISERVATA