Notte di fuoco a Priverno. In pericolo animali e abitazioni alle "Spadelle".

Martedì 10 Agosto 2021, 11:29 - Ultimo aggiornamento: 11:31

Vigili del fuoco e volontari della Protezione civile stanno lavorando dalla notte per circoscrivere e spegnere le fiamme - quasi certamente di origine dolosa - nel territorio di Priverno. In particolare la zona presa di mira nella serata di ieri, 9 agosto, e stata la piana delle "Spadelle" e "Monte Alcide", a ridosso dei confini anche di Maenza dove tuttora sono impegnate squadre e mezzi al fine di domare i roghi visibili anche da notevole distanza. In particolare gli uomini dei vigili del fuoco e le squadre della Protezione civile locale tanno cercando di mettere in salvo gli animali e mettere in sicurezza anche le abitazioni. Ad andare a fuoco oltre al sottobosco e sterpaglie anche gli oliveti. Il bilancio dei danni è notevole e si spera di dare un volto ai piromani che sarebbero stati ripresi da alcune telecamere.