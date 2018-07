Notte della canzone d'autore: musica, eventi e poesie "invadono" Ventotene

di Giovanni Del Giaccio

Piazze, vicoli, strade e spiagge di Ventotene saranno i luoghi che ospiteranno "Canzoni e Utopie" sabato 7 luglio. Alla presenza di sei cover band, infatti, andrà in scena la “Notte della Canzone d’Autore” che dalle 18,30 in poi, in contemporanea o a rotazione tra piazza Castello e il "Pozzillo", tra piazza De Gasperi e la località "Il faro" - solo per citarne alcune - vedrà esibirsi Eleonora Tosto dei Baraonna, Vero a Metà, Guccinicover, Duo Molinari Garofalo, Faber Duo e Kantautori.



Eleonora Tosto renderà omaggio a Giorgio Gaber, i Vero e Metà a Pino Daniele, i Guccinicover a Francesco Guccini e i Faber Duo a Fabrizio De Andrè. Invece i Kantautori, band di Sezze (Andrea Frainetti alla batteria, Peppe De Angelis al basso, Mauro Di Capua alla chitarra elettrica, Agostino Garofalo alle tastiere e Massimiliano Porcelli alla chitarra, armonica e voce), saranno i protagonisti del concerto-spettacolo in cui la stessa canzone cantautoriale, la poesia e le immagini diventeranno un tutt’uno.



In programma anche la presentazione del libro-disco “Caro poeta, caro amico” di Andrea Del Monte: il libro, così come le canzoni, è dedicato a Pier Paolo Pasolini e verrà illustrato dal poeta Antonio Veneziani, mentre lo stesso cantautore pontino eseguirà i brani dell’album. L’evento, organizzato dalla Cooperativa Utopia 2000 onlus, punta a celebrare per l’appunto la canzone d’autore italiana. «Canzone d’autore - precisa Massimiliano Porcelli, presidente della cooperativa - che ha rappresentato un importante punto di riferimento culturale, e perfino sociale, per diverse generazioni».



Tra le iniziative da segnalare che l’omaggio a Pino Daniele si terrà su una barca, mentre l’aula consiliare del Comune già alle 17 ospiterà il convegno “Se si insegnasse la bellezza…” che si aprirà con la declamazione “Di beltà raccontami”, poemetto di Antonio Veneziani.



Durante lo stesso convegno verrà presentato il progetto “Hand’s”, un marchio di abbigliamento lanciato dalla Cooperativa Utopia 2000 i cui capi sono realizzati dalle mamme ospiti delle strutture della stessa Cooperativa. Queste infine gli altri eventi programmati: l’ incontro “Sette poeti per sette cantautori - la poesia nella canzone” con i poeti e scrittori Antonio Veneziani e Gabriele Galloni; il monologo “Generazioni Sognate. Generazioni, sognate!” di Pierluigi Polisena; il monologo “Appare a volte avvolta di foschia - l’isola nelle canzoni di Guccini” di Chiara Mancini e l’incontro “La bellezza dei limiti” con Daniele Nardi, alpinista, Ilaria Molinari, campionessa italiana di apnea, e Giulio Venditti, recordman di circumnavigazione subacquea.

Luned├Č 2 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:15



© RIPRODUZIONE RISERVATA