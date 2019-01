"Notte del liceo classico", tutto pronto per la manifestazione a Latina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' in programma anche "Dante Alighieri" di Latina la "Notte del liceo classico" che si svolgerà venerdì 11 gennaio a partire dalle 18 e fino alle 24. L'appuntamento si tiene in contemporanea in 433 licei classici italiani ed è nato dall'idea di un docente, Rocco Schembra, del "Gulli e Pennisi" di Acireale, fatta propria dal ministero dell'istruzione.La notte nazionale si aprirà con l'inno inedito "Ti porterò a Pompei" del cantautore Francesco Rainero, quindi saranno letti brani composti dagli alunni. Ci saranno, inoltre, recitazioni teatrali, concerti, letture interpretative e animate di autori classici e moderni, mostre fotografiche, lavori multimediali, eventi sportivi, conferenze e coreografie.Il momento conclusivo, in tutte le scuole, sarà alle 24 il "Fragmentum Grenfellianum" interpretato con lettura metrica in lingua greca e recitazione in traduzione italiana.