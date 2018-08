Notano un gruppo di pachistani armeggiare accanto all’auto ed è subito rissa: tutti scarcerati

di Barbara Savodini

Sono comparsi questa mattina davanti al Gip del Tribunale di Latina Fabio Velardi le sette persone finite in manette dopo la maxi rissa scoppiata mercoledì sera in via Italo Svevo a Fondi.

Arresti convalidati con rimessa in libertà per tutti è quanto disposto dal giudice che non ha applicato alcuna misura cautelare in quanto non richiesta dal pm.



Stando a quanto ricostruito durante l’udienza di convalida, i pachistani avrebbero tentato di rubare qualcosa all’interno dell’auto dei due italiani i quali, però, avrebbero notato la scena dall’interno del bar in cui si trovavano.

La coppia di amici, due giovani di Lenola di 30 e 31 anni, sarebbe quindi uscita a chiedere spiegazioni dando vita ad un battibecco subito sfociato in rissa.

Una dozzina le persone coinvolte: oltre ai due italiani feriti e ai cinque pachistani, anche altri stranieri fuggiti all’arrivo dei carabinieri.



La lama, un taglierino brandito da uno dei due lenolesi per difendere l’amico rimasto solo tra cinque aggressori, era in effetti un arnese da lavoro, da cartongessista nello specifico.

Il legale dei due giovani di Lenola, l'avvocato Giulio Mastrobattista, ha chiesto i termini a difesa. La prossima udienza è stata fissata ad ottobre.

Guai seri in vista per almeno due degli stranieri coinvolti nella rissa: uno aveva infatti precedenti per stalking a Padova mentre un altro è risultato inottemperante a un decreto di allontanamento dal territorio.

