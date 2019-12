Incidente a Norma, scontro tra ciclomotore e camion: ragazzo in gravi condizioni

Terribile incidente a Norma, un giovane è ricoverato in gravissime condizioni a Roma per le conseguenze delle scontro. Il ragazzo era in sella a un ciclomotore che si è scontrato con un camion, è intervenuto il personale del 118 che dopo averlo stabilizzato, viste le sue condizioni, ha deciso di trasportarlo con l'eliambulanza Pegaso 21 al policlinico Gemelli. Ultimo aggiornamento: 18:42 © RIPRODUZIONE RISERVATA