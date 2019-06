Nordic walking e paddle surf a Sabaudia per salvare l'ambiente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sabato 15 Giugno 2019 la Condotta “Slow Food” Latina unitamente a Slow Food Lazio, in collaborazione con l’associazione "Paddle Surf Sud Pontino" e l’Ambassador Runtastic”, organizzano una giornata all’insegna dello sport, del divertimento e della salvaguardia dell’ecosistema; la cornice: il Lago di Paola a Sabaudia.L’appuntamento è alle ore 16 presso il “Bounty Beach on the Beach” sulla strada lungomare di Sabaudia per la registrazione dei partecipanti, fruire dei laboratori didattici dedicati al tema della plastica per grandi e piccini; alle ore 17 ha inizio l’attività l’attività sportiva “Nordic Walking” a cura dell”’Ambassador Runtastic” di Antonella Andriollo che guiderà i partecipanti sulle sponde del Lago di Paola sino alla partenza sulle tavole in acqua e dell'attività Plastic Free Challenge muniti di retino a cura dell’associazione “Paddle Surf Sud Pontino". Al termine ci sarà una cocomerata e la premiazione Iscriversi costerà 10 euro per contributo spese e costo assicurazione. Info e prenotazioni: 3886409572«L’evento “Fai Sport Salva l’ecosistema” fa parte dell’iniziativa mondiale "Run For the Ocean” - spiegano da Slow Food - corri contro l’inquinamento marino" organizzata da Adidas, Runtastic e Parley for the Oceans che, per l’occasione hanno unito le forze per sensibilizzare il maggior numero di persone che fino al 16 giugno 2019, correranno per salvare gli oceani. Per ogni chilometro che verrà percorso, Adidas donerà 1 $, fino a un massimo di 1.5 milioni di dollari. Anche quest’anno, i runner di tutto il mondo possono sostenere la causa, un chilometro alla volta. Ti aspettiamo, ogni corsa registrata fino al 16 giugno conta! Contribuisce a salvare l'ecosistema»