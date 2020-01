"Nonno raccontami una favola", dalla radio locale a Rai1 gli ospiti di una casa di riposo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dalla radio locale a Rai1. E' l'esperienza che faranno gli ospiti della Casa di Riposo “San Francesco” – Domus Aurea di Scauri chesaranno protagonisti a livello nazionale nel programma “A Sua Immagine”, condotto da Lorena Bianchetti.Domenica 5 gennaio alle 10.30, infatti, su Rai1 andrà in onda un servizio realizzato con i protagonisti di “Nonno, raccontami una favola” che va in onda su Radio Civita Inblu, in modulazione di frequenza nel Lazio sud e in podcast su www.radiocivitainblu.it.I nonni saranno intervistati e ripresi dal vivo nel raccontare una favola da trasmettere in radio. Il programma, realizzato snche grazie al bando Editoria 2018 della Regione Lazio, vede la collaborazione degli ospiti della casa di riposo. Il direttore della "San Francesco", Franco Rossi, sottolinea: «Siamo contenti di questo inaspettato successo, anche a livello nazionale. Siamo da sempre attenti alle esigenze degli ospiti, accogliendo volentieri tutte quelle proposte che possano dare loro un beneficio».Per don Maurizio Di Rienzo, direttore di Radio Civita InBlu: «I nonni condivideranno con i telespettatori le emozioni e l’entusiasmo con cui hanno vissuto questa esperienza».