Nonna Maria non rinuncia a votare e si fa accompagnare alle urne a 102 anni

Nonostante l'astensionismo alle urne, soprattutto tra i giovani, a Prossedi si è verificata una storia speciale. In uno dei due seggi del piccolo comune lepino, dove si votava anche per il rinnovo del consiglio comunale e l'elezione del sindaco, si è presentata la signora Maria Romolosi, che a ben 102 anni, non ha voluto mancare al suo dovere civico.

Il gesto di Nonna Maria è un esempio straordinario di integrità e senso civico. Nonostante la sua veneranda età, ricorda ancora vividamente i sacrifici fatti dagli italiani per conquistare il diritto alla libertà e poter esprimere liberamente la propria preferenza politica. Il voto di Maria è un monito per tutti, un invito a non dare mai per scontata questa fondamentale conquista.