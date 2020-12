La prima infermiera che sarà vaccinata: «Non vedevo l'ora, sono felice e onorata»

«E' un onore, spero di dare il buon esempio». Serena Freguglia sorride e ammette: «Sono emozionata. Nella prima ondata del covid ho scritto un post in cui dicevo che non vedevo l'ora che arrivasse il vaccino. Mai avrei pensato di essere tra i primi a farlo». L'infermiera del capoluogo, da anni in servizio alla Asl è tra i primi cinque pontini che martedì saranno vaccinati contro il covid 19. «C'è emozione ovviamente e anche un po' di paura, ma la paura di restare in questa situazione in balia del virus vince tutto»

Quando ha saputo che sarebbe stata trai primi vaccinati in provincia?

«Lo abbiamo saputo da alcuni giorni, c'è stata una videoconferenza con il ministro Speranza e con il presidente dell'istituto superiore di sanità Brusaferro, ci hanno levato qualsiasi dubbio».

Se lo aspettava che si partisse già nel 2020?

«Eravamo curiosi, come tutti, ma no, non ci speravamo. Ci ha stupito».

Farete parte della squadra che dovrà vaccinare tutti noi.

«Si, ci hanno scelto per consentirci di andare in sicurezza a vaccinare colleghi e cittadini».

Avete già un programma di lavoro?

«Intanto dopo 21 giorni dovremo sottoporci alla seconda dose del vaccino. Poi una bozza di programma c'è, si partirà dai primi di gennaio, ma dobbiamo sapere quante dosi di vaccino arriveranno per poter stilare un programma preciso. Le prime dosi arriveranno qui domani. Sarà un po' diverso da come sono abituata, io lavoro al servizio vaccinazioni e i vaccini che somministriamo normalmente sono dosi pronte, queste andranno diluite. Il primo passaggio sarà quello di scongelarle visto che vengono conservate a meno 80 gradi. A quel punto da ogni flaconcino si estrapolano 5 dosi e si iniettano».

In famiglia cosa le hanno detto?

«I miei genitori sono felicissimi, mio figlio ha paura di aghi e siringhe e ha detto: non potevano farlo per bocca? Mia cugina invece mi ha chiamato subito dopo aver visto il mio nome su Salute Lazio, sei la prima ha urlato. Non l'avevo ancora detto a nessuno».

Paura?

«Io sono abituata, so che ci può essere una reazione locale, ma so anche che questo vaccino non può provocare la malattia. E poi non si può restare ancora tanto tempo in questa situazione, è necessario vaccinarci. Anche perché questi mesi li ho vissuti in prima linea, faccio parte del Servizio di igiene e sanità pubblica, siamo stati coinvolti da subito e ci occupiamo di contact tracing. So perfettamente che battaglia stiamo combattendo. Nella prima ondata i contagiati erano mosche bianche, ora no, ora non passa giorno che ciascuno di noi abbia contagiati tra familiari, amici, conoscenti. Ora è importante che tutti tornino a casa, è importante tornare alla normalità e questa è l'unica arma. L'economia non può sostenere un ritmo del genere, mio fratello ha un locale pubblico, non si può pensare di vivere di sovvenzioni».

Vittorio Buongiorno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ultimo aggiornamento: 13:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA