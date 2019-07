Non si fermano all'alt, inseguimento da film e auto della polizia speronata: un arresto e due denunce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due auto sospette, l’alt non rispettato, un inseguimento da film, il mezzo della polizia speronato e poi gli agenti aggrediti da uno dei fermati. È successo l’altra notte a Sezze Scalo, nel corso dei controlli sul territorio disposti dal questore Rosa Amato. Gli agenti della squadra mobile hanno notato i veicoli che si aggiravano in piena notte in una zona tristemente nota per il ripetersi di furti, hanno intimato l’alt ma né la Peugeot 206 né la Fiat 500 intercettate si sono fermate.È scattato l’inseguimento, durante il quale il veicolo della polizia è stato speronato e uno degli agenti è rimasto contuso. I fuggitivi - tutti di nazionalità rumena - hanno abbandonato le auto e hanno provato ad allontanarsi ma sono stati raggiunti poco dopo. Uno di loro ha reagito, colpendo con calci e pugni i poliziotti, ed è stato arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Gli altri sono stati solo denunciati. Sono tutti noti alle forze dell’ordine e le auto sulle quali viaggiavano sono risultate rubate nei giorni scorsi.