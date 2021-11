Non si accorge dell'incrocio, finisce sulla rotatoria

Non si accorge dell'incrocio, finisce sulla collinetta della rotatoria, nessun ferito, solo tanta paura. E' accaduto nel primo pomeriggio di oggi a Cisterna, un automobilista, mentre percorreva via Benedetto Croce alla guida della propria vettura, una Volvo station wagon, non si è accorto dell'incrocio regolato dal senso rotatorio. E' andato dritto sulla collinetta del monumento dedicato alle vittime del lavoro e anche riconosciuto come posto dell'anima, per fortuna in quell'istante non transitavano altre vetture. L'auto ha travolto la segnaletica stradale e nell'impatto con il marciapiede ha spaccato la coppa del motore perdendo diverso olio.

Immediato intervento dei militari della stazione carabinieri di Cisterna diretti dal comandante Raffaele Priore e una squadra di Vigili del Fuoco che hanno provveduto alla rimozione dell'auto rimasta incastrata al centro dell'incrocio. Non è stato necessario l'intervento del 118, tutte illese le persone a bordo dell'auto.