Non si accorge del treno, investito mentre parla al telefono

E' in condizioni disperate e fino a ieri nessuno era ancora riuscito a sapere il suo nome. E' l'uomo che è stato travolto da un treno l'altra notte alla stazione di Latina Scalo. La circolazione ferroviaria è rimasta bloccata a lungo tra sabato e domenica per un incidente assurdo. Il traffico è stato fermato in entrambi i sensi di marcia dopo che un uomo di nazionalità indiana è stato investito dal treno in arrivo da Napoli.

Secondo le testimonianze raccolte dagli agenti della Polfer l'uomo era al telefono sulla banchina della stazione del capoluogo. Con ogni probabilità era in attesa del treno e stava telefonando. Probabilmente aveva le cuffiette alle orecchie, anche se il particolare non è stato confermato, e per una tragica fatalità non si è accorto dell'arrivo del convoglio. Era fermo sul bordo della banchina, ben oltre la linea gialla che indica il limite di sicurezza, era di spalle rispetto al treno, ed è stato preso in pieno. L'impatto è stato molto violento. L'uomo è stato scaraventato a terra.

Immediatamente è stato dato l'allarme. Dal convoglio, un Intercity diretto a Roma, sono scesi sia il macchinista sia il capotreno. L'uomo è stato soccorso ed è stato chiesto l'intervento del 118. I sanitari lo hanno stabilizzato e lo hanno poi trasferito in ospedale a Latina in codice rosso.

L'uomo è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione del Santa Maria Goretti guidato dal professor Carmine Cosentino. Ha una emorragia cerebrale importante e non è operabile. La prognosi è riservata.

Il terno, l'Intercity Napoli-Roma è rimasto bloccato a Latina Scalo. A bordo c'erano circa 50 passeggeri che hanno dovuto attendere che gli agenti della Polfer effettuassero i rilievi dell'incidente prima di poter proseguire il viaggio. Nella notte l'Intercity è ripartito alla volta di Roma. Il traffico ha subito rallentamenti anche se a quell'ora non sono molti i treni che transitano sulla linea Roma-Latina-Formia.

Non è la prima volta che accade a Latina un incidente di questo genere. Nonostante la linea gialla dipinta sulla banchina che indica la distanza di sicurezza da non oltrepassare mentre transita un treno e nonostante gli annunci dagli altoparlanti che invitano alla prudenza, continuano a ripetersi incidenti di questo genere, frutto di disattenzione.