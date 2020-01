Non riesce a rientrare a casa e dorme in strada, gravissimo un uomo

Un uomo è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina, dove è stato portato in eliambulanza per un principio di assideramento. Si tratta di un cittadino di origine indiana, trovato questa mattina in località Mezzomonte, nei pressi di San Felice Circeo, all'esterno della sua abitazione. A notare il corpo fuori al cancello della sua abitazione sono stati alcuni passanti. Immediato l'intervento dei carabinieri e dei sanitari dell'Ares 118.



Secondo una prima ricostruzione l'uomo ieri sera deve aver bevuto oltre il dovuto e non riuscendo a rientrare in casa si è addormentato nei pressi del cancello. Le basse temperature della notte hanno portato a un aggravamento della sua condizione. © RIPRODUZIONE RISERVATA