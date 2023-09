"Non me lo posso permettere", la protesta degli studenti a Latina sul caro scuola

Hanno protestato questa mattina davanti al liceo scientifico Grassi di Latina i ragazzi della Rete degli studenti Medi.

Una protesta, chiamata "Non me lo posso permettere", che nasce per puntare l'attenzione sul caro scuola: «Non solo libri, ma tutti i costi accessori - spiega il rappresentante Giovanni Ciaramella - la scuola sta diventano un lusso. Dai libri, ai viaggi istruzione, passando per tutto quello che occorre per inziare un anno scolastico. Chiediamo che il Governo ci ascolti perchè finora nessuno ha parlato con noi, che siamo i diretti interessati».

La protesta non si fermerà qui: «Continueremo nelle scuole a divulgare il nostro messaggio, poi saremo in piazza di nuovo per il Friday for future, come ogni anno. Non ci fermiamo perchè crediamo che sia importante essere presenti e ascoltati da chi prende decisioni su di noi e per noi studenti».