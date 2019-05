Non fu suicidio, la Procura riapre il caso. Sequestrato un fucile, c'è un indagato

Servizio completo sull'edizione cartacea e sul

Messaggero digital

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Procura di Latina indaga per omicidio volontario per la morte di un uomo trovato senza vita nelle campagne tra Latina e Aprilia, accanto a un fucile da caccia. Dopo l’iniziale ipotesi di suicidio, il quadro è cambiato grazie allo scrupolo degli investigatori che hanno verificato alcuni elementi che destavano sospetti.Le indagini sono recentemente arrivate a un punto di svolta grazie agli accertamenti tecnici. Secondo le verifiche effettuate nell’ambito di una perizia balistica, il colpo di fucile sarebbe stato esploso a circa un metro e mezzo di distanza colpendo la vittima al petto. Una dinamica che, se confermata, escluderebbe l’ipotesi del suicidio aprendo la strada a quella dell’omicidio. Oltre agli accertamenti medico legali e alla perizia balistica, è in corso la ricostruzione della scena del crimine che vede impegnati alcuni criminologi.Al momento risulta indagata una persona alla quale è stato sequestrato un fucile compatibile con quello usato sulla scena del crimine.