Nomina capo di gabinetto del Comune di Formia, tre avvisi di garanzia

Tre avvisi di garanzia sono stati recapitati all'ex sindaco di Formia Paola Villa, l'ex capo di gabinetto Mario Taglialatela e il dirigente del settore economico-finanziario e personale Daniele Rossi. Il reato contestato è l'abuso d'ufficio, per Taglialatela si aggiunge anche la contestazione per falso.

I fatti riguardano la nomina di Mario Taglialatela a capo di gabinetto, criticata dall'opposizione consiliare, in particolare dall'allora consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Pasquale Cardillo Cupo, che aveva inviato una lettera al Collegio dei Revisori dei Conti, al Sindaco Paola Villa, al Dirigente finanziario e personale, e al segretario generale, denunciando gravi profili di illegittimità. Venne presentata anche un'interrogazione. In seguito, non avendo ricevuto risposte esaustive, l'esponente dell’opposizione presentò una denuncia alla Procura di Cassino e una segnalazione per danno erariale alla Corte dei Conti.

Da parta sua l'amministrazione Villa ha sempre difeso la sua scelta, asserendo che la nomina di Tagliatela era assolutamente legittima e che le deduzioni di Cardillo Cupo fossero destituite “di ogni fondamento”. Di diverso avviso il Procuratore capo di Cassino, Luciano D’Emmanuele, e la Guardia di Finanza di Formia a cui sono affidate le indagini.

"Nella giornata di ieri - scrive l'ex sindaco Villa dal proprio profilo facebook - mi è stato notificato l’avviso di garanzia, con il quale sono stata informata di essere indagata per il reato di abuso d’ufficio in merito alle procedure di assunzione del dott. Mario Taglialatela nel mio staff, mentre ho ricoperto il ruolo di sindaco di Formia. Con la collaborazione del mio legale, Avv. Macari, chiederò al più presto al pubblico ministero titolare dell’indagine in corso, di essere sentita, così da chiarire tutti i passaggi che potrebbero aver ingenerato equivoci o che richiedono ulteriori approfondimenti. Nell’attesa del confronto col magistrato per cui resto a disposizione, confermo la mia fiducia nella macchina giudiziaria e confido nel buon esito delle indagini in corso, certa di poter dimostrare il buon operato mio e della mia amministrazione sempre attenta al rispetto delle regole e nell’interesse della città di Formia che con orgoglio ho difeso e continuerò a difendere".

Ultimo aggiornamento: 10:07

