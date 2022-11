Percepiva il reddito di cittadinanza ma noleggiava le barche a Ponza, denunciato

Percepiva il reddito di cittadinanza ma lavorava in nero per una società di noleggio barche ed era rappresentante legale e socio amministratore di due società di capitali.

L'uomo è stato scoperto dalla Guardia di Finanza nell'ambito dei controlli della Sezione Operativa Navale di Gaeta: la scorsa estate era stato trovato alla conduzione di una imbarcazione da diporto destinata al noleggio nautico nelle acque dell'Isola di Ponza.

Al termine delle verifiche incrociate con l'ispettorato del lavoro è scattata la segnalazione alla competente autorità giudiziaria per la mancanza di requisiti del beneficio sociale e la contestuale segnalazione all'Inps per l'immediata interruzione dell'erogazione del beneficio e per l'avvio delle procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite, pari a circa 5.700 euro