No dei vigili del fuoco, Top Volley-Castellana non si giocherà al Palazzetto di Cisterna

Tegola sulla Top Volley Latina. Il Palazzetto dello sport di Cisterna non ha ottenuto il placet della commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli e di conseguenza la partita del campionato di Superlega in programma per domenica 25 novembre contro Castellana Grotte non potrà essere disputata all’interno della struttura di viale delle Province.La commissione si era riunita quindici giorni fa, alla vigilia della partita inaugurale contro Vibo Valentia e aveva già dato parere negativo con una serie di prescrizioni da eseguire. Il match tra pontini e calabresi si era giocato per la firma da parte del sindaco Carturan che nel frattempo è stato sospeso dalla carica per problemi legati all’iter elettorale.In questi quindici giorni sono stati eseguiti lavori per adeguare la struttura alle richieste dei tecnici dei vigili del fuoco cn la speranza di riuscire ad ottenere il placet.Così non è stato, poiché al termine dell’ispezione, a seguito delle verifiche tecniche ed amministrative del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco che hanno espresso parere non favorevole per carenze documentali e per lavori ancora in corso, la Commissione ha ritenuto di non rilasciare la certificazione di idoneità della struttura.Pertanto, visto il mancato rispetto dell’impianto ai requisiti normativi richiesti per la sicurezza delle persone all’interno dei locali, il palazzetto dello sport domenica prossima non potrà ospitare l’appuntamento di Superlega di pallavolo tra la Top Volley Latina e Castellana Grotte con diretta televisiva sui canali di Rai Sport.E’ attesa una nota da parte della società.