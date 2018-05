"No" alla discarica ad Aprilia, tutti in Regione per la Conferenza dei Servizi

di Raffaella Patricelli

Cittadini, comitati ed associazioni si sono riuniti davanti alla sede della Regione Lazio in via del Tintoretto a Roma per ribadire il "no" alla discarica di Colli del Sole, il progetto voluto dalla società Ecosicura che potrebbe sorgere nella periferia di Aprilia al confine con Ardea. Questa mattina si svolge l'attesa Conferenza dei Servizi durante la quale si discuterà delle osservazioni presentate dal Comune di Aprilia, associazioni e politica locale proprio per impedire la realizzazione della discarica. La Ecosicura attende l'autorizzazione alla Via per far partire la realizzazione del mega impianto su un'area di 25 ettari.



In tanti questa mattina hanno raggiunto Roma per assistere alla riunione. In prima fila il comitato Borghi Rurali che ha esposto uno striscione, insieme a loro anche gli agricoltori e i consorzi Tre Colli e Colli del Sole.



L'impianto avrebbe un pesante impatto ambientale su un territorio a profonda vocazione agricola con il rischio di intaccare due sorgenti. Nelle vicinanze, inoltre, sorgono diversi nuclei abitati. Già l'anno scorso Aprilia aveva detto "no" alla discarica di via Savuto riuscendo a vincere un'importante battaglia, ora si torna a lottare.





