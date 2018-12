«No all'accorpamento», sit in di protesta degli studenti dell'Alighieri e del Vittorio Veneto

Ultimo aggiornamento: 09:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Continua a Latina la protesta degli studenti del liceo classico Dante Alighieri e dell'Istituto Tecnico Vittorio Veneto Salvemini contro l'accorpamento dei due istituti proposto dalla Provincia.Questa mattina alcune centinaia di ragazzi non sono entrati nelle due scuole e stanno effettuando un sit-in davanti all'ingresso dei due istituti. Mentre per domani è in programma per una manifestazione dei circa 1000 studenti delle due scuole in attesa della decisione della Regione che si dovrà esprimere sulla proposta di accorpamento presentata dall'amministrazione provinciale di Latina.La proposta e' osteggiata non solo dagli studenti ma anche da Genitori e docenti, ed d' supportata da una petizione sottoscritta da 7mila latinense. Contrari anche il sindaco e l'amministrazione comunale.