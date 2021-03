Nilde Iotti, l'associazione Democratici per Aprilia ricorda il suo impegno in un incontro online

Ad un anno dalle celebrazioni del centenario della nascita di Nilde Iotti, la Commissione Toponomastica del Comune di Aprilia ha espresso parere favorevole all’intitolazione di un parco della città a Nilde Iotti, accogliendo la richiesta presentata nel 2015 e reiterata nel 2020 dal PD.

L’Associazione Democratici Per Aprilia esprime grande soddisfazione per il dovuto riconoscimento a un’icona della storia della Repubblica, un’eccellenza politica e simbolo dell’emancipazione femminile e di importanti battaglie sociali. Il suo straordinario percorso civile e politico, dalle lotte partigiane, alla elezione del 1946 all'Assemblea Costituente fino ad essere la prima donna eletta alla Presidenza della Camera dei Deputati, merita di essere costantemente ricordato e insegnato alle nuove generazioni.

Il suo impegno, la sua passione, sia nella vita politica che privata, il suo stile, costituiscono un esempio quanto mai attuale nel nostro Paese e un tracciato da seguire per la conquista da parte delle donne di spazi e ruoli politici ancora anacronisticamente occupati in via esclusiva da uomini.

Per queste ragioni, il Mercoledì 24 Marzo alle ore 18,30 ricorderemo la figura di Nilde Iotti con la Presidente dell’omonima Fondazione. On.le Livia Turco, evento aperto a tutti attraverso la piattaforma google meet, link di partecipazione http://meet.google.com/dva-tceh-kmk, e trasmesso sulla pagina Facebook dell’Associazione Democratici per Aprilia.

