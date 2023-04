Nicoletta Zuliani presenta il suo libro al Sottoscala: “Non dite alla mia presidente che insegno inglese come il jazz”

LATINA - Sarà presentato questo pomeriggio alle ore 19 al Sottoscala di via Isonzo a Latina, il libro di Nicoletta Zuliano dal titolo: "Non dite alla mia preside che insegno inglese come il jazz" da Annalisa Guarda e Nazzareno Rinaldi. Il libro, edito da Armando Editore, racconta una scuola che ha bisogno di cambiare: "La scuola innovativa al centro dell’attenzione", spiega l'autrice, insegnante di inglese in un liceo di Latina.

Ad accompagnarla saranno Marco Malagola, Claudio Olimpo, e Nunzio Sciscione, jazzisti che con la loto musica dimostreranno insieme alla Zuliano quanto l'insegnante creativo e il jazzista siano in realtà molto molto simili.

L'idea del libro nasce da una domanda: "Perché intere generazioni di italiani non hanno mai imparato l'inglese pur avendolo studiato per anni?" La scuola italiana presenta e avalla - secondo l'autrice - ancora oggi un approccio dai forti tratti ottocenteschi. Si addentra nelle pieghe delle esperienze di tutti noi quando abbiamo "studiato" l'inglese, illustra vizi ed errori di impostazione, come anche trucchi e scorciatoie che in altri sistemi educativi di altri paesi sono sistema e metodo. "L'inglese non è una materia, è uno strumento musicale". Questo principio genera un metodo che dimostra che lingua e musica sono due facce della stessa medaglia.