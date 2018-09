Miss Italia, la bellissima Nicole Ceretta sfiora il podio: quarta classificata

Quarta classificata a Miss Italia 2018, due titoli nazionali : Miss Diva e Donna e Miss Candy, il titolo storico di Miss Roma. «Un bilancio nettamente positivo per me, ringrazio tutti Voi che mi avete supportata in questa splendida esperienza. Grazie». Sono le parole che Nicole Ceretta, 18 anni, figlia del fuoriclasse della pallacanestro di Latina Carlo, ha scritto su Facebook subito dopo le finali di Miss Italia. Un risultato ottimo per la bellissima Nicole che ha sfiorato il podio di Miss Italia alle finali di ieri sera.

Marted├Č 18 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:17



