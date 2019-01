Neve e ghiaccio sui Lepini, protezione civile al lavoro. A Bassiano scuole chiuse

La catena dei Lepini imbiancata questa mattina dopo la neve caduta in nottata e il ghiaccio che si è formato sulle strade. La Protezione civile sta intervenendo per liberare le strade, si registrano dei disagi per i residenti e per i trasporti. La situazione più difficile a Bassiano, dove il sindaco Domenico Guidi ha firmato un'ordinanza e chiuso le scuole per la giornata di oggi.



Dal Comune è stato chiesto l'invio di sale per poter liberare in particolare le strade del centro storico © RIPRODUZIONE RISERVATA