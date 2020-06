Nessun nuovo contagio in provincia di Latina e tre nuovi guariti

Ancora una giornata positiva, nella tradizionale accezione del termine, sul fronte contagi in provincia di Latina.



Nessun nuovo caso e tre guariti in più rispetto a ieri è il dato diffuso dalla Asl di Latina questo pomeriggio.



Situazione stabile anche in Regione: nel Lazio oggi sono 18 i nuovi casi di cui 13 afferenti al focolaio del San Raffaele.



E a proposito di San Raffaele, la positività di un operatore sanitario che ha avuto contatti con il personale del centro dialisi di Monte San Biagio ha portato ad un nuovo ciclo di tamponi, tutti risultati negativi.



Si conferma stabile la situazione in provincia di Latina dove i pazienti ricoverati, attualmente, sono soltanto 28. Altre 57 persone sono isolate a casa.