Nell'area archeologica Caposele il Formia International Music Festival

di Sandro Gionti

Prende il via domani, mercoledì 22 agosto, a Formia, nell’Area archeologica Caposele, la X edizione del Formia International Music Festival “Omaggio ad Anna Maria Pennella”, organizzato dall’Accademia Musicale e dedicata alla nota pianista e docente del Conservatorio di Napoli, in collaborazione con l’associazione “I Classici” ed il patrocinio del Comune. Il primo appuntamento domani alle 21.30 con il concerto “Chi tene ‘o mare - Omaggio a Pino Daniele”, con Emilia Zamuner (voce e vincitrice del Premio Massimo Urbani), Lorenzo Scipioni (contrabasso), Paolo Zamuner (piano), Michele Sperandio (batteria) e Domenico Vellucci (sax). Il festival proseguirà sabato alle 21.30 con “Opera Gran Galà… da La Traviata a La Bohème”, con il soprano Alessandra Krogh e il tenore Ivan Lualdi del Teatro San Carlo di Napoli e il pianista Marco Ciampi, vincitori di importanti concorsi e protagonisti di applaudite esibizioni in Italia e all’estero. E si concluderà domenica 26 agosto, sempre alle 21.30, con il concerto “Virtuosismo tra violino e pianoforte”, con Roberta Miseferi, violinista del Teatro alla Scala di Milano e il pianista Giuseppe Miseferi.

Martedì 21 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:22



© RIPRODUZIONE RISERVATA