Il sud pontino ha fatto registrare ieri altri 19 casi positivi al Covid-19, distribuiti tra Formia (6), Gaeta (4), Itri (4), Minturno (4) e Fondi (1). Oggi, intanto, a Formia, nell'area del mercato nuovo di via Olivastro Spaventola, sarà riattivato, dalle 14 alle 17, il drive-in per test rapidi, con accesso riservato esclusivamente ai residenti della Regione Lazio. Inoltre si stanno organizzando nel prossimo fine settimana, con il supporto dell'Asl di Latina e dell'unità Uscar di Roma, altre giornate di drive in per test rapidi, con l'invito ai cittadini a non concentrarsi nell'area mercato nella sola giornata di oggi, che avrà un orario ridotto a sole tre ore di esami.«Dopo le diverse giornate di drive in, tanti tamponi effettuati, con l'ausilio del Dipartimento di Prevenzione e Igiene dell'Asl osserva il sindaco Paola Villa - si sta provvedendo a verificare il numero esatto dei positivi residenti a Formia. I dati in nostro possesso evidenziano che dal 31 agosto al 22 settembre ci sono 46 positivi, non tutti riconducibili allo stesso link. Quelli del link Imprenditore ittico sono, allo stato attuale, 31». E ricorda che «i positivi al test rapido non vengono inseriti nelle liste giornaliere di positivi rilasciate dall'Asl, ciò avviene solo se confermata la positività dal tampone molecolare».Analizza poi i tre giorni di test al drive-in: «Tre giorni intensi di lavoro, file interminabili, primo giorno 407, secondo giorno 907, terzo giorno 915 test rapidi. Tutto grazie al grande lavoro di quattro squadre sanitarie, tre responsabili dell'Asl, volontari di protezione civile, vigili urbani e forze dell'ordine. Il lavoro continua, grazie a tutti».Il Comune ha inoltre diramato ieri una nota in cui informa che è stato rimandato l'evento Formia Wind for fun, prevedendo come nuove date il 9, 10 e 11 ottobre. Ed ha annullato gli spettacoli Emozioni con Gianmarco Carroccia e Beatbox- tributo ai Beatles, previsti per il 25 e 26 settembre all'Arena Vitruvius, ma sta studiando la possibilità di inserirli all'interno del Formia Wind fo fun di ottobre. Per misura precauzionale, nel frattempo, hanno chiuso, per la sanificazione dei locali, una nota gelateria a Scauri e il ritrovo La Francese a Gaeta.