Nel 1968 nasceva l'Ab Latina. Domani quarta puntata: l'anno d'oro, la promozione in serie B del 1975

di Stefano Urgera

Era il 1974, l'anno dell'austerity, non certo nella pallacanestro pontina. L'Ab Latina mieteva vittorie a tutti i livelli, era stata ammessa alla serie C maschile e, con un team tutto fatto in casa, conquistò una promozione storica in B, al termine di una galoppata di nove mesi. La rivista specializzata dell'epoca "I Giganti del Basket" parlò di questo successo come l'utima spiaggia del dilettantismo nella pallacanestro italiana, il miracolo di un team fatto in casa. Nella foto sopra una delle tante edizioni dalla rosa che giocò quell'anno: da sin Marinelli (allenatore) Renzetti (dirigente) Ferrazza (presidente) Piero Baglio, Sandro Galeazzi, Alfio Gaudenzi, Roberto Mausoli, Giancarlo Ban, Bruno Berton, Stefanelli (vice presidente) Iannuccelli (vice allenatore). Accosciati: Angelo Vetica, Aldo Odone, Gabriele Chieruzzi, Maurizio Cocco, Gianni Carboni. Su Il Messaggero cartaceo e Digital di domani 24 luglio la foto di tutta la rosa, quella fatta quest'anno dai giocatori e dirigenti che si sono ritrovati per il 50 anni dell'Ab Latina e il racconto della storica promozione con le parole di alcuni protagonisti. Sotto la presentazione del match casalingo col Salerno a promzione già conquistata dalle pagine de Il Messaggero del maggio 1975. Scoprite come finì su Il Messaggero di domani