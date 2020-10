Nazionale di canottaggio in quarantena, Venier: «Sono in isolamento e sto bene»

Tutta la delegazione azzurra che ha partecipato ai recenti campionati europei di canottaggio a Poznan, in Polonia, si trova in quarantena fiduciaria dopo che è stata accertata la positività di due atleti dei quali non si conosce però l’identità. Ottantanove persone tra atleti, tecnici, medici, dirigenti, stampa, compreso il presidente della Federazione Italiana Canottaggio, Giuseppe Abbagnale, che si è già sottoposto a tampone ed è risultato negativo ma osserverà l’isolamento. Tra gli atleti in quarantena c’è anche il pontino Simone Venier che ha raccontato quanto accaduto in un post su Facebook. "Dalle notizie sui giornali e tg dell'ultimo giorno, avete potute leggere e vedere che al ritorno dell'Europeo in Polonia, ci sono stati due casi positivi di Covid nella squadra. Volevo solo avvisare personalmente che, come il resto della squadra, sono in isolamento assoluto preventivo, senza sintomi e in attesa di risposta del tampone”. Venier, atleta pontino delle Fiamme Gialle di Sabaudia è tornato dalla Polonia con un argento al collo conquistato nel quattro di coppia. Come lui anche tutti gli altri azzurri appartenenti alle società sportive militari che hanno sede a Sabaudia. Purtroppo tutta la nazionale, per questo motivo, non ha potuto prendere parte al Campionato Italiano COOP in svolgimento in questo week end a Varese.

