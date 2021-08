Rizzardi, varato un nuovo yacht. Produzione in aumento del 30%

Venerdì 6 Agosto 2021, 08:46

Varato al porto di San Felice Circeo un nuovo yacht dei cantieri Rizzardi, un "InFive" che «presto farà bella mostra di se nelle fiere, rappresentando la nautica Made in Lazio». L'imbarcazione sarà esposta alle fiere di Genova e Cannes. «Lo sviluppo del reparto produzione conferma il trend positivo già registrato lo scorso anno, infatti l’azienda conferma un incremento del 30% rispetto all’anno passato e positive sono le prospettive per il futuro grazie a nuove commissioni per il 2022».