Rizzardi guarda al futuro con ottimismo, nel 2021 tornano gli yacht da 80 piedi

Novità in vista nel 2021 per la Rizzardi yachts di Sabaudia che «chiude quest’anno di progettazione e produzione con grande soddisfazione e grande fiducia nel futuro». L'azienda si appresta a lanciare una serie di innovazioni. L'emergenza sanitaria ha costretto a rimodulare il lavoro con l'introduzone dei rigidi protocolli di prevenzione Covid19, sia per i dipendenti che per i visitatori ma non ha bloccato la produzione.

Una storia che continua nella cultura della tradizione e del made in Italy «Per il 2021 - dichiara Corrado Rizzardi, direttore commerciale del gruppo - abbiamo due grandi novità, auspichiamo di trovare gli stessi riscontri che hanno caratterizzato la stagione appena passata. Posso solo anticipare che il 2021 sarà l'anno del grande ritorno di grandi yachts, ovvero degli 80 piedi. I risultati raggiunti sono stati possibili grazie alle maestranze e a tutto il management sempre pronto a rispondere alle sfide del futuro e dell'innovazione».





