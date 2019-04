Nautica, apre il "Med blue" di Gaeta. Incontri e dibattiti sulla economia del mare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aperto a Gaeta il "Med Blue Economy", la manifestazione promossa dalla Confederazione Italiana per lo sviluppo economico in collaborazione con Eurispes e Universitas Mercatorum, patrocinata dai ministeri delle Infrastrutture e Trasporti e delle Politiche Agricole e Turismo. Fino al 1° maggio nove giorni di eventi, convegni, laboratori, moda, gastronomia, sport, teatro e concerti, un centinaio di espositori e 75 stand tra piazza Traniello e le altre aree del quartiere medievale.Numerosi i dibattiti in programma, tra i quali il 26 aprile alle 18 quello sulla "Economia del mare", a cura di Salvatore Pastore, responsabile nautica della Feneal Uil di Latina. «La volontà è quella di non far morire un settore di alta potenzialità e occupazione, come quello del diportismo e della messa in sicurezza delle barche da diporto - dice Pastore l’idea è quella di rivederci, per scrivere le criticità che gli addetti ai lavori e gli imprenditori incontrano, che possono riguardare l’accesso al credito, la legislazione di vantaggio, le autorità portuali, affinché si realizzi una catena di idee in grado anche di promuovere una modifica culturale del nostro approccio a questa importante realtà, in grado di rilanciare un settore che è uno dei pochi capaci di creare occupazione nella provincia di Latina. L'incontro vuole essere l'inizio di una discussione molto più profonda che dovrà portare idee e soluzioni».