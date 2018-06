Naufragio al Lido di Latina, ma era un'esercitazione di soccorso

Un elicottero HH139 che sorvola il lungomare di Latina. Al largo un gruppo mi naufraghi. Il velivolo cala il verricello e li recupera. Sembrava quasi un incidente vero ed invece era l'esercitazione congiunta tra Aeronautica Militare, Guardia Costiera di Terracina e vigili del fuoco di Rio Martino denominata “Foce Verde 2018". Protagonisti i piloti e gli equipaggi fissi di volo del 70° stormo di Latina, personale dei reparti vicini e i frequentatori dei corsi di pilotaggio che, a piccoli gruppi , per un totale di 15 persone, sono stati portati al largo in balia delle onde per simulare il recupero da un velivolo ammarato. Lì hanno attivato i razzi di segnalazione in modo da essere individuati dall'HH139 dell'85° centro CSAR di Pratica di Mare. L’elicottero ha quindi calato il verricello e li ha recuperati uno per uno. Poi sono stati caricati a bordo dei mezzi dei vigili del fuoco e portati nei pressi della riva. Da lì hanno poi proseguito a nuoto. La finalità è stata quella di addestrare il personale alla familiarizzazione con Gli equipaggiamenti di sopravvivenza, sperimentare le difficoltà legate al galleggiamento e al nuoto con indosso la combinazione da volo e il giubbotto di salvataggio ed addentrarsi, infine alle procedure di recupero col verricello.

Venerd├Č 22 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:57



